Lazio, Lotito: “Il derby è come un mini campionato. La supremazia è legata ai fatti”

Il derby è alle porte e ormai non si fa che parlare di altro a Roma. Anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è voluto soffermare sull'importantissimo match di domani sera ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il derby è un campionato nel campionato. La supremazia non è legata solo alla storia, anche ai fatti, ai risultati. È un appuntamento importante in cui i nostri tifosi devono essere il nostro dodicesimo uomo in campo. Dobbiamo credere nella forza e le potenzialità di un gruppo molto forte mentalmente, tecnicamente ma che deve trovare risposta sul campo in termini di risultato e solo con i nostri tifosi il singolo potrà mettere a disposizione della squadra le proprie potenzialità portando a casa un risultato che corrisponda alla volontà del gruppo e che dia soddisfazione ai tifosi".