Lazio, Immobile: “Giocheremo il derby col coltello tra i denti”

L'attaccante biancoceleste ha parlato della stracittadina di domenica

Intervistato a Sky Sport , dopo il pareggio tra Torino e Lazio, Ciro Immobile ha parlato della condizione della squadra e del prossimo impegno dei biancocelesti, il derby. Queste le sue parole: "Non sono particolarmente felice, tocca lavorare di più e non avere paura di giocare. Sembra che scendiamo in campo timorosi nonostante abbiamo migliorato la fase difensiva in queste ultime partite. I cambiamenti sono tanti e le gare ravvicinate non aiutano. Oggi servivano tante energie. Abbiamo pareggiato, ma non siamo contenti. Inconsciamente l'autostima sta calando: dopo Milano abbiamo perso entusiasmo e ciò non deve mai accadere, anche se perdi con una squadra forte come il Milan e soprattutto se hai iniziato un percorso nuovo e stimolante come il nostro. Le batoste devono servire da lezione, non piegarci in due. Domenica c'è il derby e sarebbe un bel passo avanti portare a casa una vittoria. Il derby va giocato con il coltello tra i denti, siamo convinti che possiamo farcela ma deve scattare da dentro di noi. Il mister e lo staff sta facendo il massimo, noi lo dobbiamo seguire".

Dopo la partita ha parlato anche Vedat Muriqi. L'attaccante biancoceleste ha procurato il rigore per il pareggio della Lazio nei minuti finali della partita. Anche lui si è espresso sulla stracittadina di domenica: "Era una squadra molto aggressiva ma sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo guadagnato il rigore all'ultimo minuto, meritavamo almeno un punto. Siamo contenti, un punto è meglio di zero, ora testa al derby. Giochiamo ogni tre giorni e c'è un po' di stanchezza ma lavoriamo bene per aiutarci tra di noi. Abbiamo fatto una bella settimana di allenamento, ora concentriamoci per il derby. Come squadra non vogliamo giocare con le palle alte ma io cerco di aiutare sempre i miei compagni, se gioco 10 minuti non mi interessa, quando entro do tutto il mio cuore e sto cercando di dare tutto per questo club. La Lazio è una squadra che non deve essere contenta per un un punto, ma oggi è meglio di nulla. Siamo contenti per questo, era importante prima del derby, ora lavoriamo di più per portare il derby a casa".