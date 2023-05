L’avvocato Contucci: “No alla bestemmia durante l’inno dell’Europa League”

All'Olimpico, durante l'ingresso in campo dei giocatori, nei match di Europa League, è nata una nuova moda. Dalla curva e da tutti gli altri settori, al momento del risuono dell'inno della seconda competizione europea, si sente a gran voce un coro blasfemo. L'avvocato degli ultras, Lorenzo Contucci, si è detto profondamente contrario a tutto ciò: "Forse sarebbe il caso, anche per avere i Santi Numi dalla nostra parte, evitare il bestemmione che ad inizio partita integrato l'inno dell'Europa League". Il messaggio è chiaro e inequivocabile: "Pur non essendo una curva di stinchi di santo, non credo che dovremmo essere ( e in effetti non lo siamo mai stata) una tifoseria che si debba contraddistinguere nel mondo per queste cose, oltretutto mutuate da un video Youtube/TikTok. L'avvocato, non dimentica anche il possibile rischio squalifica, seppur con un po' di ironia: "E questo al di là del rischio squalifica da parte della Uefa, che sarebbe auspicabile possa avvenire per qualcosa di più serio, tipo l'arbitraggio di Maresca domenica scorsa". La cosa più importante da fare giovedì sarà invece tifare e sostenere per un appuntamento che vale una stagione. "Dopodomani dovremo essere, come al solito, tutti uniti per trascinare la Roma alla vittoria che tanto agogniamo", ha affermato Contucci, appellandosi al buon senso del tifo giallorosso.