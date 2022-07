Lavezzi: “Dybala ha alzato il livello della Roma”

Ezequiel Lavezzi, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. 'El Pocho' ha anche parlato di Paulo Dybala e della sua scelta di venire alla Roma. Ecco le sue parole: "Ha alzato il livello della squadra, questo è sicuro. Ora c’è tanta fiducia, e quella conta". In mattinata è atteso il comunicato ufficiale del club giallorosso. Ieri l'ex Juventus era in tribuna per assistere all'amichevole contro lo Sporting CP e sabato potrebbe esordire contro il Nizza.