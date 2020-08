L’As Roma vale 63,4 milioni, il resto è debito. Interviene la Consob

Sono giorni frenetici in casa giallorossa, la data del 17 agosto si avvicina e coincide con il closing che porterà il club nelle mani dei nuovi proprietari. Come riporta milanoefinanza.it, su richiesta della Consob, Friedkin Group ha confermato oggi in una nota che il corrispettivo pattuito per l’acquisizione dell’86,6% dell’As Roma è di 63.414.047 euro corrispondenti a un prezzo unitario di 0,1165 euro per azione. Dopo che ieri l’azione ha perso il 30,92% a 0,28 euro, il titolo oggi non ha ancora aperto. Una volta perfezionato il contratto di acquisto, scrive Friedkin, il cui closing è previsto per il 17 agosto, sarà promossa, in base agli articoli 102 e 106 del Tuf, un’offerta pubblica di acquisto sull’intero capitale della società, sempre al valore di 0,1165. Nello specifico, l’operazione sarà effettuata attraverso una cessione a Friedkin dell’intera partecipazione detenuta da As Roma Spv nel Club pari all’86,6% del capitale sociale del club, di cui in forma diretta per il 3,3% e una indiretta dell’83,3% detenuta da As Roma Spv attraverso la controllata Neep Roma Holding Spa.

In base agli accordi, Friedkin dovrà rilevare il 100% del capitale di Neep e il 100% del capitale di Asr Soccer LP Srl e di Asr Retail Tdv Spa. L’operazione, che sul fronte delle azioni a Piazza Affari vale 63,41 milioni di euro, secondo As Roma è una transazione nel complesso di 591 milioni di euro.

As Roma Spv ha assegnato un enterprise value all’intera operazione di 591 milioni, valutando il club 549 milioni, con un mix equity value complessivo di 73,26 milioni determinato sulla base del prezzo per azione moltiplicato per 628.882.319 azioni emesse, cui aggiungere 413,079 milioni di indebitamento.

L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine di agosto e comporterà l’obbligo per Friedkin di lanciare un’offerta pubblica obbligatoria sulle azioni in circolazione del club, che rappresentano il 13,4% del capitale sociale.