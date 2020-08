L’addio di Dzeko al suo primo allenatore: “Ti amo e ti amerò per sempre” – FOTO

E’ una giornata triste per Edin Dzeko. Si è spento, per colpa del Covid-19, Jusuf Sehovic, il tecnico che ha portato il nove giallorosso a giocare nel Zeljeznicar, società calcistica bosniaca con sede nella città di Sarajevo. Non poteva mancare un pensiero da parte dell’attaccante che decide di affidarsi ai propri social network. “Ti amo e ti amerò per sempre. Che tu possa riposare in pace mio mister“, sono le parole di Dzeko nei confronti del suo vecchio mentore, al quale era legato da una strettissima amicizia.