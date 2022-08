La Serie A elogia Cristante: statistiche da top player in Salernitana-Roma

La Roma non può fare a meno di Bryan e anche Mourinho lo sa bene. A settembre si discuterà il rinnovo del contratto fino al 2026

Bryan Cristante è un punto fermo della Roma di Mourinho. Nonostanti gli arrivi di Matic e Wijnaldum a Salerno il centrocampista azzurro ha giocato titolare in coppia con Lorenzo Pellegrini. L'ex Atalanta ha messo a segno il gol vittoria ed è stato tra i migliori in campo. La Serie A ha pubblicato un grafico dove ha evidenziato le sue statistiche durante la gara. Il numero 4 giallorosso è stato il giocatore che ha giocato più palloni (74), quello che vinto più contrasti (5) e infine il calciatore con il maggior numero di recuperi (10). La Roma non può fare a meno di Cristante e anche Mourinho lo sa bene. A settembre si discuterà il rinnovo del contratto fino al 2026.