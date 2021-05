La Roma vince il derby, Mourinho: “Complimenti alla squadra e a Fonseca” – FOTO

Il prossimo allenatore giallorosso ha visto da diretto interessato il derby

La Roma vince la prima partita contro una big in questo campionato. Lo fa nel derby: contro la Lazio arriva un secco 2-0 che fa felici i tifosi ma non solo. Anche Mourinho si congratula per la prestazione. Sotto la foto pubblicata su Instagram dalla società giallorossa, il portoghese commenta: "Complimenti alla squadra e a mister Fonseca, grande vittoria", con tanto di emoji con gli applausi. Negli ultimi giorni il futuro allenatore della Roma sta studiando la sua prossima squadra. Qualche giorno fa aveva pubblicato un video dove era già a lavoro su Calafiori.