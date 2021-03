La Roma sorride: Veretout e Cristante migliorano e vedono il Sassuolo

Parvenza di luce in fondo al tunnel per la Roma, ancora alle prese con tantissime defezioni ed infortuni. Fonseca, che si presenterà alla sfida con il Sassuolo di sabato in piena emergenza, potrebbe recuperare almeno per la panchina Veretout e Cristante. Stando a quanto riportato da Sky Sport entrambi i giocatori sono in miglioramento e si candidano alla convocazione per la gara di sabato.

Difficile tuttavia che i due possano scendere in campo dal primo minuto: l’obiettivo è riaverli vicini al top della condizione per l’andata dei quarti di finale di Europa League con l’Ajax, in programma mercoledì prossimo. Confortanti i miglioramenti di Cristante, che ha lasciato pochi giorni fa la nazionale per un fastidio al pube. Veretout invece è ancora alle prese con i postumi della lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. I due oggi a Trigoria hanno lavorato ancora a parte.