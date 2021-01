La Roma soffia Reynolds alla Juventus: i tifosi bianconeri non la prendono bene – FOTO

Nelle ultime ore Bryan Reynolds è tornato vicinissimo alla Roma. Una trattativa ricca di colpi scena quella legata al terzino statunitense, che fino a due giorni fa sembrava essere a un passo dalla Juventus. L’iniziale prestito al Benevento avrebbe infatti fatto cambiare idea al giocatore, pronto a giocarsi le sue possibilità in bianconero. L’impossibilità della Juventus di acquistare calciatori extracomunitari avrebbe quindi causato la riapertura della trattativa con la Roma. Sui social, i tifosi della squadra campione d’Italia in carica non l’hanno presa però benissimo, pubblicando commenti sarcastici verso il giocatore. “Ma chi è Reynolds?“, scrivono alcuni, mentre altri ricordano la trattativa Iturbe (“Tutti i giocatori ‘soffiatici’ dalla Roma hanno proprio fatto una bella fine“), calciatore che venne strappato dalla Roma alla Juventus, ma che poi in giallorosso non riuscì a confermare le sue qualità. I tifosi capitolini rispondono con il rifiuto di Alisson, che scartò l’ipotesi Juve per non giocare titolare e non essere il vice Buffon, accettando invece l’offerta della Roma.