Allenamento per la Roma in vista del Genoa. Spinazzola lavora in campo

In mattinata la Roma è tornata a Trigoria per iniziare a preparare la sfida contro il Genoa, primo avversario dopo la sosta. La seduta è stata divisa in due parti: la prima svolta in palestra e la seconda in campo. Sul rettangolo verde, seppur lontano dai compagni, è sceso anche Leonardo Spinazzola che ormai è nella fase del suo percorso di recupero. Proseguono il lavoro in gruppo anche El Shaarawy e Smalling appena tornati a disposizione. Assente Vina convocato dall'Uruguay mentre Mancini, Zaniolo e Cristante domani raggiungeranno Coverciano per partecipare allo stage indetto dal c.t. in vista delle partite di qualificazione ai mondiali in Qatar di quest'anno, in programma a marzo.