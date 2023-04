La Roma ritrova Pellegrini: mai tre gol consecutivi, col Milan punta al poker

Il capitano giallorossa sembra in netta ripresa e ora punta il Milan. Contro i rossoneri per prolungare il record e spezzare l'incantesimo

Nel momento più difficile, con le spalle al muro, Lorenzo Pellegrini ha rialzato la testa e ha ripreso in mano il suo destino. Tutto è cambiato nel giro di pochi giorni, dalle critiche feroci dopo il rigore sbagliato nel match d'andata contro il Feyenoord, ai tre gol consecutivi messi a segno contro Udinese, olandesi al ritorno e Atalanta. Tre centri di fila, record personale da quando veste la maglia giallorossa. In questa stagione, il capitano della Roma, ha messo a segno otto gol complessivi tra campionato ed Europa, numeri sicuramente più bassi rispetto allo scorso anno dove ha superato la doppia cifra, arrivando a 14 reti totali. Sabato contro il Milan, viste anche le tante assenza, i giallorossi si aggrappano alle sue giocate per scardinare la difesa avversaria. Contro i rossoneri però, Pellegrini ha segnato solamente in una circostanza, alla sua prima sfida contro il Diavolo, nella stagione 2016/17, quando vestiva ancora la casacca del Sassuolo. Nelle altre dieci sfide giocate da avversario del Milan, è rimasto sempre a secco, facendo, però, gioire i suoi compagni con cinque assist. Anche dal punto di vista dei risultati, il piatto del numero 7 giallorosso piange. Una sola vittoria sui rossoneri, quella del 1 ottobre 2017 con la Roma, finita 0-2 a San Siro, con il timbro di Dzeko e Florenzi. Poi sono arrivati tre pareggi e ben sette sconfitte.