La Roma richiede al Giudice Sportivo gli atti sulla Curva Sud: si valuta ricorso

Il Giudice Sportivo ha deciso: la Curva Sud verrà chiusa per un turno a causa dei cori discriminatori verso Ibrahimovic e Kessié. La Roma però vuole indagare e capirne di più: il club giallorosso infatti richiederà gli atti sulla sentenza per capire cosa, di preciso, hanno segnalato gli ispettori della Procura Federale durante Roma-Milan della scorsa domenica. Solamente dopo aver studiato le carte la Roma deciderà se fare ricorso o meno sulla possibile chiusura della Curva Sud in caso di nuova sentenza del Giudice Sportivo per eventuali altri cori in una nuova gara.