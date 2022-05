La Roma non vince in Serie A da 4 giornate: non era mai successo in stagione 

Due pareggi e due sconfitte nelle ultime gare in campionato per i giallorossi

Dopo la qualificazione in finale di Conference League arriva una sconfitta per la Roma. La Fiorentina grazie alle reti di Gonzalez e Bonaventura aggancia i giallorossi a 59 punti in classifica. E’ la quarta partita senza ottenere i tre punti per la squadra di Mourinho, non era mai successo nell’arco della stagione.Due pareggi e due sconfitte nelle ultime gare in campionato per i giallorossi. L’ultima vittoria è quella dell’Olimpico contro la Salernitana ottenuta in rimonta. Sabato la Roma ospiterà il Venezia che va a caccia di punti salvezza.