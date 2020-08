La Roma espugna lo Stadium e spezza il tabù dopo dieci sconfitte di fila

Dieci anni dopo la Roma torna a festeggiare una vittoria a Torino contro la Juventus. Non accadeva dai gol di Totti e Riise del 23 gennaio 2010, ma in quel caso si giocava all’Olimpico. All’Allianz Stadium i giallorossi avevano rimediato solo sconfitte: dieci in dieci partite. Una maledizione iniziata con il 3-0 in Coppa Italia del 2012 e proseguita tra figuracce (il 4-0 nella stagione 2011-12, il 4-1 del campionato successivo e il 3-0 del 2014), grandi rimpianti (il 3-2 nel 2014-15) e sconfitte di misura (sempre 1-0 nelle ultime quattro sfide in Serie A prima di oggi). In questa stagione era arrivato il 3-1 in Coppa Italia a gennaio. Sei mesi dopo, risultato ribaltato: 1-3 per la Roma, firmato dal gol di Kalinic e dalla doppietta di Perotti.