Roma-Ajax, la difesa perde ancora pezzi, Calafiori costretto al cambio per infortunio

Non è un periodo fortunato per la Roma, ma soprattutto per la difesa. I giallorossi perdono anche Calafiori che a pochi minuti dall’80’ esce dolorante dal campo per un infortunio alla gamba sinistra. Al suo posto è entrato Villar, visto che anche Spinazzola si era infortunato proprio nella partita di andata con gli olandesi e Bruno Peres salta la sfida per squalifica. Veretout si sposta quindi sulla fascia. Il difensore non aveva molti minuti nelle gambe visto che è stato fuori gran parte della stagione per problemi muscolari.