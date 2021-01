La crescita di Villar: in un anno si è preso la Roma anche con i social

In questo momento Gonzalo Villar è l’opposto di Nicolò Zaniolo. Anche se i due sono molto amici e – si spera – rappresenteranno insieme il futuro della squadra giallorossa. Il numero 22 ha comunicato di volersi prendere una pausa dai social network per ritrovare tranquillità, mentre Gonzalo Villar utilizza gli stessi per entrare, ancora di più, nel cuore dei tifosi. “Speriamo che Luis Enrique abbia Dazn a casa sua” è solo la sua ultima battuta su Twitter, una piattaforma che nei giorni scorsi ha utilizzato per scherzare su quanto fatto a Capodanno: “Alle 00:01 ero a letto“, aveva scritto.

In tutto questo, però, va sottolineato come lo spagnolo, oltre alla gestione esemplare dei social, in un anno sia stato gestito nel migliore dei modi in campo. Arrivato a gennaio 2020 dall’Elche, ricorda Chiara Zucchelli su “Gazzetta.it“, ha studiato un po’ il calcio italiano prima di scalare rapidamente le gerarchie a centrocampo. In questa stagione ha già giocato 19 partite, di cui 13 in campionato. Contro la Sampdoria è stato il migliore per duelli vinti (15) e palloni intercettati (3) e nessuno, nella Roma, ha subito più falli. Altri dati di un miglioramento continuo che lo porteranno presto ad un rinnovo di contratto con adeguamento di stipendio.