Kvaratskhelia, parla l’intermediario: “Monchi lo bocciò, costava 6 milioni”

Khvicha Kvaratskhelia sta sorprendendo tutti e in pochi mesi ha conquistato il campionato italiano. Un calciatore fortissimo sul quale Monchi, ex DS della Roma, non ha voluto investire al Siviglia. Ne ha parlato l'intermediario Pablo Ceijas in un'intervista rilasciata in Spagna: "È successo qualche anno fa, molto prima della sua esplosione. Ora, a 22 anni, è destinato a diventare una stella alla pari di Messi, Mbappé e Haaland ed è cercato da tutti, al punto da essere paragonato a Maradona. Si parlava di Valencia, Levante e Siviglia: era stato proposto per circa 6 milioni di euro. Fu molto vicino agli andalusi ma Monchi lo bocciò, perché nella sua posizione la squadra era coperta. Oggi vale 100 milioni di euro e potrebbe giocare nel Real Madrid o nel Barcellona. Penso però che finirà per giocare in Premier, solo i club inglesi possono pagare quei soldi".