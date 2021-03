Infortunio al ginocchio destro per Marash Kumbulla. Il difensore si è fermato in nazionale per un problema al menisco che lo costringerà a saltare le partite con Inghilterra e San Marino. Già nelle prossime ore dovrebbe tornare a Roma dove si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio. Kumbulla aveva giocato 90′ nella partita contro Andorra, ma ora rischia di star fuori diverse settimane.

IN AGGIORNAMENTO