Kumbulla: “Alla Roma non temi le grandi sfide, le desideri”

Il difensore italo-albanese si carica con un post sui social in vista della stagione

"Alla Roma non temi le grandi sfide, le desideri". La mentalità di Mourinho sta già facendo breccia tra i giocatori della Roma. Max Kumbulla, dopo una stagione di assestamento, punta a prendersi la scena nella Roma. Il classe 2000 ex Hellas partirà indietro rispetto a Mancini e Smalling, ma le tante partite in stagione gli daranno la possibilità di mettersi in mostra. Ad appena 21 anni, la sua carriera è appena cominciata.