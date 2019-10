Maltempo permettendo, in occasione del match tra Sampdoria e Roma in programma a Marassi domenica prossima Aleksandar Kolarov toccherà le cento presenze in maglia romanista. Un traguardo importante per uno dei senatori dello spogliatoio. Personaggio sia dentro sia fuori dal campo, con le sue uscite dialettiche decise, forti spesso come le punizione con cui ha deliziato in questi anni il pubblico giallorosso, macinando record su record.

Scheda 1 di 6