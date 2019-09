Kolarov e Dzeko, “sgambetto” a Ronaldo: hanno votato Messi per il Fifa Best Player

Messi vince il Fifa Best Player 2019 davanti a Van Dijk e Cristiano Ronaldo. Dopo la premiazione avvenuta ieri sera a Milano, la stessa Fifa ha pubblicato tutti i voti dei capitani e dei commissari tecnici delle nazionali e dei giornalisti. I due giallorossi Aleksandar Kolarov ed Edin Dzeko – che rappresentavano Serbia e Bosnia – hanno votato proprio per Lionel Messi, con Cristiano Ronaldo solo al secondo posto. Per l’Italia Giorgio Chiellini e Roberto Mancini hanno votato invece entrambi per l’asso portoghese.