Kluivert: “Non è il risultato che volevamo ma sono felice per il rientro in campo” – FOTO

Solo 18 i palloni toccati ieri da Justin Kluivert nella partita contro il Milan. L’esterno olandese, che ha poi lasciato spazio all’ex Barcellona Carles Perez, si ritiene però contento del suo ritorno in campo con la Roma. Il numero 99, infatti, era rimasto in panchina nella prima gara post-lockdown con la Sampdoria. Kluivert, su Instagram, ha voluto condividere la gioia del rientro con due foto e una didascalia che recita: “Non è il risultato che volevamo, ma continuiamo a lavorare in vista della prossima partita! Felice di essere tornato in campo”.