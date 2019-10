Kluivert: “Non è il risultato che ci aspettavamo. Dobbiamo essere più concreti”

Passo indietro per Justin Kluivert, che contro il Wolfsberger non è riuscito a incidere come nelle ultime prestazioni. A fine partita ha raccontato le sue sensazioni.

KLUIVERT A SKY

Questo non era il risultato che vi aspettavate, giusto?

No, non era il risultato che ci aspettavamo. Sapevamo che sarebbe stato complicata. Io mi aspettavo di vincere ma loro hanno dimostrato di saper giocar bene come squadra. Abbiamo fatto fatica ma abbiamo avuto le occasioni per vincere.

Nel primo tempo tutto sotto controllo, poi avete fatica.

Sì, anche per il gol che gli ha dato fiducia ed energia. Noi abbiamo avuto difficoltà dopo quel gol, dovevamo concretizzare di più le occasioni.

Cosa significa questo risultato?

Col pareggio dell’altra partita tutto è ancora aperto.