Karsdorp: “L’Empoli ha grandi attaccanti, dovremo segnare un gol in più”

Le parole del terzino olandese: "Dovremo stare attenti"

Prima del match tra Empoli e Roma ha parlato il terzino olandese della Roma. Karsdorp rientra dal primo minuto in Serie A dopo aver saltato le ultime due partite di campionato. Contro il Lecce in Coppa Italia è già tornato a giocare da titolare, con Maitland-Niles che anche oggi giocherà sulla fascia sinistra.

Dovrete essere attenti in difesa? “Ovviamente, loro hanno grandi attaccanti ma anche noi. Dovremo fare un gol in più per vincere”.