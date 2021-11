Karsdorp: “Avremmo dovuto vincere nonostante gli errori dell’arbitro”

Le parole del difensore: "Sono andati due volte in vantaggio e abbiamo risposto. Alla fine siamo stati sfortunati a non aver segnato il 3-2"

Sulla partita. "Sapevamo sarebbe stato un match difficile e lo è stato. Sono andati due volte in vantaggio e abbiamo risposto. Alla fine siamo stati sfortunati a non aver segnato il 3-2. Loro hanno avuto due occasioni e hanno segnato due gol. Noi abbiamo avuto forse venti occasioni e abbiamo segnato sempre due gol. È stata una serata negativa per noi".

Sull'arbitro. "So che le persone diranno che avremmo dovuto vincere anche con gli errori dell'arbitro, ma spero che in futuro saremo più fortunati con le direzioni arbitrali. Le ultime due partite non siamo stati molto fortunati con gli arbitri, ma non voglio parlarne. Dovevamo vincere e non ci siamo riusciti".