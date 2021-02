Karsdorp: “Abbiamo il vantaggio di giocare in casa, dobbiamo fare di tutto per vincere”

Nel prepartita di Roma-Milan, Rick Karsdorp ha parlato a Roma Tv e Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

KARSDORP A ROMA TV

Partita importantissima questa sera…

Certamente, entrambe le squadre sono tra le prime quattro e vogliono restarci. Sarà una partita molto interessante ma noi abbiamo il vantaggio di giocare in casa.

Cambia qualcosa dalla partita di andata? La Roma è forse più consapevole dei suoi mezzi?

Sì, è vero sono passati alcuni mesi dall’andata. Eravamo solo all’inizio della stagione. Personalmente non attraversavo all’epoca un buon momento. Adesso sto giocando sempre di più, la condizione sta crescendo ma quello che conta è oggi e dobbiamo fare di tutto per vincere.

KARSDORP A SKY SPORT

3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4, un solo gol subito: questa partita arriva nel momento migliore per voi?

La Roma è una squadra che deve sempre puntare a vincere. Siamo tra le prime 4 e dobbiamo restarci. Abbiamo vinto 3 partite e dovevamo vincere anche quella che abbiamo pareggiato. Siamo in una buon momento, le cose vanno bene ma, come dico sempre, dobbiamo fare ancora meglio.