Kamara: “Ho deciso di lasciare il Marsiglia, presto saprete il mio nuovo club”

Il centrocampista ha deciso di non prolungare il suo contratto: "Voglio evolvermi per scoprire una nuova sfida"

Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia, ha parlato ai microfoni di Telefoot annunciando che non rinnoverà il suo contratto con il club francese e troverà un'altra squadra al termine della stagione trasferendosi a parametro zero. Ricordiamo che il giocatore interessa anche alla Roma: "Dopo lunghe riflessioni ho deciso di non prolungare il contratto, di lasciare l'OM alla fine della stagione. È la decisione migliore per la mia carriera. Voglio evolvermi per scoprire una nuova sfida. Ho scelto il mio futuro club, presto lo saprete".