Juventus-Roma, sfida su FIFA Ultimate Team tra grandi assenti: Pogba vs Wijnaldum

Il big match della terza giornata di campionato mette di fronte Juventus e Roma. Sarà una sfida ricca di emozioni e di qualità, ma purtroppo non si vedrà sul prato dello Stadium il duello a centrocampo tra Wijnaldum e Pogba. Entrambi i calciatori salteranno la gara di sabato alle 18:30 per infortunio: l'olandese ha riportato la rottura della tibia destra alla vigilia di Roma-Cremonese, il francese è alle prese con un problema al menisco. I due centrocampisti, però, saranno protagonisti di un altra sfida, quella a FIFA Ultimate Team. Sono disponibili, infatti, le Sfide Creazione Rosa per aggiudicarsi le card dei due calciatori, aggiornate alla nuova squadra e potenziate a un overall di 96. Se sabato dovesse vincere la Roma a guadagnare 2 punti sarebbe Wijnaldum, in caso di sconfitta salirebbe il valore di Pogba. Se, invece, dovesse terminare in pareggio entrambe le carte aumenterebbero di un punto.