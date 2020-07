Juventus-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ultimo atto del campionato 2019-20 con Juventus e Roma che si affrontano sabato sera all’Allianz Stadium alle 20.45. Una partita che non ha più nulla da dire in termini di classifica e servirà solo d’avvicinamento agli impegni europei delle due squadre. I bianconeri affronteranno in casa il Lione partendo dall’1-0 in favore dei francesi, mentre i giallorossi il 6 agosto giocheranno in Germania contro il Siviglia alle 18.55.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

Due formazioni molto rimaneggiate perché gli obiettivi in campionato sono stati raggiunti. La Roma è certa del quinto posto, mentre la Juventus già con la Sampdoria aveva vinto il suo nono Scudetto di fila. Fonseca pensa a Zaniolo di nuovo dal primo minuto, mentre il modulo sarà sempre lo stesso: il 3-4-2-1. In porta chance per Fuzato, mentre in difesa spazio a Cetin, Fazio e Jesus. A centrocampo giocherà Veretout (squalificato in Europa) al fianco di Villar. Sugli esterni Santon a sinistra e Zappacosta a destra. I due trequartisti potrebbero essere Perotti e Zaniolo con l’argentino in ballottaggio con Kluivert. In attacco Kalinic. Sarri, invece, non ha ancora deciso se schierare o meno l’U23, ma nel frattempo studia le alternative con la prima squadra.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia

ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Cetin, Fazio, Jesus; Zappacosta, Villar, Veretout, Santon; Zaniolo, Perotti; Kalinic

Dove vedere Juventus-Roma

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie verranno fornite in tempo reale. Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva alle 20.45 da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport numero 201 e 252 del satellite (pre-partita dalle 19.45). Gli abbonati potranno seguirla in streaming grazie a Sky Go oppure attraverso Now Tv, il servizio di live e streaming on demand di Sky.