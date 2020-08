Juventus-Roma, UFFICIALE: Cristante e Villar al centro, Perotti-Zaniolo dietro Kalinic – LIVE

TORINO – Ultima giornata di campionato: la Roma fa visita alla Juventus in una sfida dal sapore sempre particolare, nonostante entrambe le squadre siano già sicure delle loro posizioni in classifica. I bianconeri hanno vinto lo Scudetto, i giallorossi sono certi del quinto posto: per questo motivo, Paulo Fonseca farà riposare i calciatori più stanchi, con l’obiettivo di trovarli pronti per il cammino in Europa League. Il tecnico ha annunciato gli esordi di Fuzato in porta e Calafiori sulla fascia sinistra; la linea davanti all’estremo difensore sarà formata da Smalling, Ibanez e Fazio, mentre a destra Zappacosta sostituirà Bruno Peres. A centrocampo la coppia Cristante-Villar, sulla trequarti Zaniolo e Perotti assisteranno l’unica punta Kalinic.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Frabotta; Rabiot, Muratore, Matuidi; Zanimacchia, Higuain, Bernardeschi.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Wesley, Demiral, Chiellini, A. Sandro, Coccolo, Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Peeters, Olivieri, Vaioni.

Allenatore: Sarri (in panchina Martusciello).

ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Smalling, Fazio, Ibanez; Zappacosta, Cristante, Villar, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.

A disposizione: P. Lopez, B. Peres, Cetin, Santon, J. Jesus, Diawara, Veretout, Pastore, C. Perez, Kluivert, Mkhitaryan, Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Rocchi.

Assistenti: Schenone e Paganessi.

IV Uomo: Orsato.

Var: Banti.

Avar: Meli.