Juventus, Rabiot: “Dybala vuole sempre fare gol. Davanti hanno tutti qualità”

Cercherai di limitare Dybala? “Lo conosciamo bene. Il suo sinistro è micidiale, vuole sempre fare gol. Sarà importante difendere lui ma anche gli altri che hanno qualità, come Abraham e Pellegrini. Dobbiamo stare attenti”.

Oggi è uno scontro diretto? “Una partita importante. Non credo che sia una partita da dentro e fuori. Ragioniamo partiat dopo partita per cui è importante vincere questa partita”.

Il rinnovo di Di Maria? “Lui è un leader tecnico e dello spogliatoio. Per noi è importante e vogliamo tenerlo con noi. Ci stiamo parlando e diamo tempo al tempo”.

Rimpianti per Dybala? “Per noi è stato importante, è un campione. Oggi è della Roma e noi non guardiamo i giocatori della Roma”.

La situazione extra campo con Dybala? “Da italiano che ha vissuto all’estero sono sorpreso quando escono sui giornali atti che sono coperti da vincolo. Questi atti sono in mano ai nostri avvocati. I giudizi si fanno nei tribunali e non possiamo aggiungere nulla in più”.