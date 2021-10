Juventus, Nedved: “Con la Roma si affrontano due tecnici vincenti, sarà bellissima”

Le parole del bianconero: "Il periodo di assestamento ci stava ma non bisogna fermarci adesso“.

Pavel Nedved , vicepresidente della Juventus, è stato ospite presso il Salone del Libro di Torino in occasione della presentazione del libro di Tuttosport “La casa della Juve” (dedicato all’Allianz Stadium). Tra le domande poste al dirigente, anche una su Juventus-Roma di domenica sera: “Sarà una bellissima partita con due allenatori che sono dei vincenti e prepareranno qualcosa di speciale. Il periodo di assestamento ci stava ma non bisogna fermarci adesso“.

Sugli ultimi dieci anni... "Siamo stati criticati per i risultati ma spero che tutti si siano accorti che in due anni abbiamo portato a casa uno scudetto e due coppe. Mentre gli altri in 10 anni non hanno vinto niente. Ma siamo abituati, chi è alla Juve deve esserne consapevole. Non bisogna avere paura ed essere forte internamente".