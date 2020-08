Juve, torna Bertelli: l’ex preparatore della Roma alla corte di Pirlo

Nuova vita e nuova avventura per Paolo Bertelli. L’ex preparatore della Roma è stato infatti ufficializzato tra i componenti dello staff del neo tecnico della Juventus Andrea Pirlo e gestirà la preparazione atletica, come ha comunicato il club in una nota sul proprio sito. Per Bertelli, che nella Capitale ha lavorato con Spalletti ed è stato lo scorso anno alla Samp di Ranieri, si tratta di un ritorno in bianconero. Il preparatore infatti era stato scelto nel 2011 dalla Juve per entrare nella squadra di Antonio Conte, che poi lo avrebbe portato con sé nell’esperienza al Chelsea. Tra gli altri nomi di spicco nello staff juventino figurano Igor Tudor, grande ex che ha rescisso di recente il contratto con l’Hajduk Spalato, Roberto Baronio, Antonio Gagliardi e Riccardo Scirea, figlio del compianto Gaetano e responsabile Match Analysis.