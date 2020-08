Juan Jesus: “Cambiano le stagioni ma la passione è sempre la stessa”. Poi chiude i commenti

Indietro nelle gerarchie di Fonseca e cercato da Cagliari e Genoa. Juan Jesus pare lontano da Roma: il brasiliano ha disputato solo 5 partite nell’ultima stagione, il contratto in scadenza nel 2021 suggerisce un suo prossimo addio. Il difensore, su Instagram, ha però messo in chiaro il desiderio di rimanere nella capitale. “Cambiano le stagioni ma la passione è sempre la stessa“, la didascalia del numero 5, seguita da due cuori giallorossi. Juan Jesus ha poi disattivato i commenti, probabilmente per evitare le polemiche che spesso, recentemente, appaiono sotto i suoi post. A giugno, infatti, aveva fatto scalpore la risposta data a un tifoso sul suo stipendio: “Pensi che senza i miei quattro soldi il bilancio sia a posto?“. Successivamente, l’ex Inter ha scelto di limitare le risposte.