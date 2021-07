Joe Cole: “Mourinho ha fatto diventare il Chelsea odiato da tutti”

Le parole dell'ex calciatore: "Prima di lui il Chelsea era un club simpatico, ci ha fatto diventare orribili"

Mourinho oltre ad un palmarès ricco di trofei, è un allenatore che porta nello spogliatoio grinta e cattiveria agonistica. Lo ha confermato Joe Cole, ex calciatore allenato dallo Special One ai tempi del Chelsea. Queste le sue dichiarazioni a proposito del portoghese rilasciate durante un'intervista a The Greatest Game: "Mourinho ci ha fatto diventare orribili. Prima di lui il Chelsea era un club simpatico, ma quando arrivò ci disse: Voglio trasformare questo gruppo nei peggiori giocatori da affrontare e tutti quanti ci odieranno".