Jesus, sorpresa e pace fatta con il tifoso dei ‘4 soldi a bilancio’ – FOTO

Emergenza rientrata in casa Roma e pace fatta tra Jesus e il tifoso giallorosso con il quale il brasiliano aveva avuto un battibecco social. Al difensore era stato fatto notare come il suo stipendio pesasse eccessivamente a bilancio e non era mancata la risposta piccata del calciatore sostenendo che non erano i suoi “4 soldi” a determinare un esercizio societario. Il club non aveva gradito l’atteggiamento di Jesus che oggi ha incontrato il tifoso in questione come dimostra la foto postata sul proprio profilo Instagram. “Sorpresaaaaa!!! Nulla è bello come la faccia di un nostro fan quando gli suoni alla porta!!!” scrive il centrale sui social. Insomma, tutto rientrato a un giorno dalla ripresa del campionato con l’appuntamento fissato per domani all’Olimpico contro la Sampdoria.