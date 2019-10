Jesus al fianco di Pellegrini: “Ti aspettiamo per esultare insieme”

La Roma si schiera al fianco di Lorenzo Pellegrini. Questa mattina il centrocampista giallorosso è stato operato a Villa Stuart a causa di una frattura al quinto metatarso del piede destro rimediata durante Lecce-Roma di domenica scorsa. Il numero 7 romanista tornerà in campo soltanto tra due mesi, ma la squadra lo aspetta già con ansia, come dimostra una Instagram story pubblicata pochi minuti fa da Juan Jesus. “Ti aspettiamo per esultare insieme vecchio mio. Daje Lorenzo!“, parola del difensore brasiliano.