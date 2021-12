Italia, Spinazzola tra i cinque in corsa per il premio di Azzurro dell’anno

Il terzino si contende il premio con Barella, Chiesa, Insigne e Donnarumma

Leonardo Spinazzola ha giocato il suo ultimo match la scorsa estate. La rottura del tendine d'Achille l'ha poi fermato sul più bello, ma non gli ha impedito di essere inserito nella lista di possibili vincitori del premio Azzurri dell'anno. La Figc ha messo in lizza il romanista, insieme a Barella, Chiesa, Donnarumma e Insigne. Per quanto riguarda la femminile, presente la giallorossa Pirone che si giocherà il premio con Bonansea, Cernoia, Giacinti e Girelli.