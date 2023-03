Italia, Mancini convoca Spinazzola, Pellegrini, Cristante e dice no a Zaniolo

Nella lista dei convocati dal Ct Roberto Mancini per le due amichevoli della Nazionale ci sono anche i giallorossi Spinazzola, Pellegrini e Cristante . Non c'è Gianluca Mancini ed è assente anche Nicolò Zaniolo , oggi al Galatasaray.

L'Italia, Campione d'Europa in carica, inizia il suo cammino nelle qualificazioni a EURO 2024 ripatendo da Napoli con la sfida all’avversaria più temibile del girone, l’Inghilterra, (Stadio ‘Diego Armando Maradona’, giovedì 23 marzo - ore 20.45) per poi affrontare in trasferta Malta (Ta’ Qali Stadium, domenica 26 marzo - ore 20.45). Due match che aprono un 2023 ricco di impegni, dalle qualificazioni al torneo continentale che si disputerà il prossimo anno in Germania (il girone, in cui sono inserite anche Ucraina e Macedonia del Nord, si concluderà a novembre), alle Finals di Nations League in programma a metà giugno nei Paesi Bassi.