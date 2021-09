Italia-Lituania, Cristante parte titolare. Zaniolo in tribuna

Dopo due pareggi consecutivi, Mancini è alla ricerca di una vittoria

Stasera l'Italia scende in campo per la terza partita di qualificazione ai Mondiali contro la Lituania. Dopo due pareggi consecutivi, Mancini è alla ricerca di una vittoria. Tra gli undici titolari c'è anche un giocatore della Roma, Bryan Cristante. Nicolò Zaniolo invece siede in tribuna. Questa la formazione: Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Pessina, Jorginho, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Kean.