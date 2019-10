Diagnosi confermata: Alexis Sanchez è costretto a fermarsi per una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra. Questa mattina l’attaccante dell’Inter è andato a Barcellona, dove è stato subito operato per una plastica dei tendini peronei. Il calciatore cileno dovrebbe rimanere ai box per 90 giorni, ritornando a disposizione di Conte a partire dal 2020. Sanchez salterà la sfida contro la Roma, in programma il prossimo 6 dicembre.