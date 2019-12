Inter-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Domani sera alle 20.45 sul manto erboso di San Siro andrà in scena il big match tra Inter e Roma. La squadra nerazzurra allenata da Antonio Conte, capolista della Serie A, è reduce dalla vittoria sulla Spal grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, così come i giallorossi di Paulo Fonseca, usciti vincitori per 3-1 dalla trasferta di Verona contro l’Hellas. Per continuare la corsa al quarto posto, sarà Edin Dzeko a guidare l’attacco della Roma, supportato da Lorenzo Pellegrini, il ritrovato Nicolò Zaniolo e uno tra Mkhitaryan e Perotti. In mediana ancora la coppia Diawara – Veretout, in difesa Kolarov e Spinazzola agiranno ai lati del duo difensivo Smalling – Mancini.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martínez.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-ROMA

Inter-Roma verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Gli abbonati alla Pay Tv avranno anche la possibilità di seguire l'incontro in streaming su smartphone e tablet grazie alle piattaforme Sky Go e Now Tv.