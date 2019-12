Fonseca perde un altro pezzo. Oltre alle assenze di Kluivert e Pastore, il tecnico portoghese dovrà fare a meno anche di Fazio. Come riportato dalla Roma, il centrale argentino ha accusato un fastidio all’aduttore destro e per questo non sarà disponibile per il big match di domani sera contro l’Inter. Un perdita importante con Cetin e Juan Jesus che saranno le prime alternative alla coppia titolare composta da Mancini e Smalling