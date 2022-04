Inter-Roma, al momento previsti più di 3600 tifosi giallorossi a ‘San Siro’

Resta ancora disponibilità nel settore ospiti del Meazza per la sfida di sabato

I tifosi della Roma sono pronti a trascinare la squadra di Mourinho in questo finale di stagione. Nelle ultime ore è stata una corsa al biglietto continua, con la sfida contro il Leicester del 5 maggio già andata sold out, così come il settore ospiti del King Power Stadium è stato polverizzato in mezz'ora. Allo stesso modo è stato altissimo anche l'entusiasmo per la vendita dei tagliandi per Roma-Bologna, che dovrebbe presto far registrare un altro tutto esaurito. Sabato sera, però, i giallorossi faranno visita all'Inter a San Siro, per la seconda volta dopo il match perso in Coppa Italia. In quell'occasione la capienza era ancora al 50%, stavolta sarà al massimo e quindi sono disponibili in totale circa 4360 biglietti. Al momento saranno più di 3600 i tifosi romanisti previsti al 'Meazza'.