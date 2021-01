Inter, prosegue il lavoro in vista della Roma. Domani alle 14 la conferenza di Conte

Meno due al big match del prossimo weekend di Serie A tra Roma e Inter. Come ha comunicato il club milanese tramite il suo sito ufficiale, la squadra si è ritrovata oggi per proseguire le sedute di allenamento in vista della gara in programma alle 12.30 si affronteranno all’Olimpico. Conte parlerà in conferenza stampa domani alle 14 per anticipare i temi della gara, dove i nerazzurri saranno chiamati al riscatto dopo la sconfitta di Marassi contro la Samp di Ranieri. Il tecnico salentino dovrebbe recuperare in pieno Lukaku, tenuto ai box dal primo minuto a Genova, mentre non sarà disponibile D’Ambrosio a causa di un problema al ginocchio.