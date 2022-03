Inter, Marotta e il Fair Play Finanziario: “L’Uefa ha solo chiesto informazioni”

L'ad dei nerazzurri sul presunto procedimento dell'Uefa: "Comunicazione arrivata a decine di club, solo per capire gli accorgimenti per tornare alla situazione di prima"

In queste ore si è parlato molto della questione delle comunicazioni inviate dall'Uefa ad alcune società italiane, tra cui ci sarebbe la Roma insieme a Inter e Milan, legate alla violazione di determinate norme del Fair Play Finanziario. A tal proposito ha parlato l'ad dei nerazzurri Giuseppe Marotta prima del derby di Coppa Italia col Milan: "I tifosi possono stare tranquilli, si tratta di una informazione dei vertici della UEFA che riguarda decine di club, alla luce delle conseguenze di una situazione economica, dovuta al Covid, che ha portato a grosse perdite per i club - ha detto a 'Sport Mediaset' -. Dunque vuole capire quali sono gli accorgimenti necessari per poter tornare alla situazione di prima".