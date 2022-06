Inghilterra-Italia 0-0: 64 minuti per Pellegrini, Abraham non incide

Termina in pareggio (0-0) la sfida di stasera tra Inghilterra e Italia. Gli azzurri sono tornati ad affrontare gli inglesi dopo la vittoria agli Europei della scorsa estate. Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, è stato in campo per 64 minuti e, soprattutto nel primo tempo, ha giocato molto bene effettuando anche passaggi che hanno messo in porta i suoi compagni. Tammy Abraham, invece, non è riuscito ad incidere. Il numero 9 giallorosso è sembrato un po' solo al centro dell'attacco, ma soprattutto molto stanco, vista la stagione molto impegnativa appena conclusa con i capitolini.