Inghilterra, allarme per i calciatori No vax. Abraham tra i primi a vaccinarsi

Solo un terzo dei club di Premier ha vaccinato la metà dei suoi calciatori. Tammy: "È una decisione personale ma io l'ho fatto"

In Inghilterra già da diverse settimane è scattato un allarme sulla presunta presenza di calciatori No vax nel giro della nazionale. Secondo il Sun, che ha lanciato l'esclusiva, sarebbero cinque di cui tre avrebbero anche partecipato agli ultimi Europei. E stando agli ultimi dati solo un terzo dei club di Premier avrebbero vaccinato la metà dei propri calciatori. Anche per questo sono partiti diversi appelli a vaccinarsi, anche da Southgate: "Solo il vaccino ci può portare fuori da questa pandemia. Tutti conoscono la mia posizione al riguardo, il vaccino è essenziale. Nell'ultimo anno e mezzo i nostri dottori hanno spesso spiegato ai giocatori i benefici dei vaccini in questo contesto. Al di là di parlarne, in questo momento non c'è molto altro da fare, non resta che ripetere che i vaccini solo l'unico modo per uscire da questa pandemia".