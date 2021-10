Inghilterra, Abraham pronto a partire da titolare contro l’Andorra

Il nuovo numero 9 giallorosso stasera potrebbe giocare dal 1'

Dopo la convocazione in extremis Tammy Abraham è pronto a guidare l'attacco dell'Inghilterra nella partita contro Andorra, valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar nel 2022. Secondo quanto riporta Sky Sports, Southgate sarebbe molto sorpreso delle sue prestazioni con la maglia della Roma e sarebbe pronto a ricompensarlo con un posto da titolare nella gara di stasera. Il centravanti giallorosso ritroverebbe il campo con l'Inghilterra dopo la presenza nel 4-0 contro l'Islanda nel novembre del 2020.